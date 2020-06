Energia, "governance articolata richiede leggibilità e informazione"

(Fotogramma)

"Il sistema energetico in questo momento è un sistema molto più disarticolato, correttamente, di quanto non fosse 20 anni fa quindi la governance di questi modelli è più articolata e richiede due leve". Così Stefano Besseghini, presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), in occasione della seconda giornata del convegno promosso dal Gse, 'Il mercato dell'energia elettrica a venti anni dalla liberalizzazione'.

Da una parte, spiega, "una leggibilità molto efficace, quindi ottenere informazioni dal comportamento del sistema (operatori, clienti, generatori) e, dall'altra parte, l'informazione, quindi essere in grado di spiegare il razionale delle scelte. Questo noi già lo facciamo con il processo di accountability, adesso abbiamo modo di spingerci anche oltre in un processo di semplificazione che vuol dire rendere chiari i razionali logici che stanno sotto le scelte che si fanno".