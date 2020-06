Gse: "Remare tutti insieme dalla stessa parte"

(Fotogramma)

"Venti anni fa attraversavamo un periodo molto importante per le politiche energetiche del Paese e oggi godiamo ancora di queste fondamenta ben messe, abbiamo la consapevolezza che è stato un periodo di grande collaborazione e questo è necessario anche oggi che abbiamo le sfide del Piano Energia e Clima che chiedono che il Paese si muova tutto insieme per raggiungere questi obiettivi". Così Roberto Moneta, ad Gse, in occasione del convegno 'Il mercato dell’energia elettrica a venti anni dalla liberalizzazione'.

"Partiamo da una posizione abbastanza buona per l’energia in generale, sia per le fonti rinnovabili che per l’efficienza energetica abbiamo dei livelli in Europa piuttosto alti", sottolinea Moneta rimarcando che "la cosa più importante in questo momento credo sia remare tutti insieme e dalla stessa parte".

"Un aspetto importante del Piano Energia e Clima - conclude - è che pone al centro i cittadini e le imprese, in particolare i cittadini, e sarà anche nostro compito tenerli tutti insieme, non lasciare indietro cittadini e imprese che si possono trovare in situazioni di vulnerabilità. Questo vale anche per le imprese perché ci sono imprese che si devono riconvertire, non possono lavorare dove hanno fino ad adesso operato, quindi credo che il Gse si muoverà anche in questa direzione".