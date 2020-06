Tim: Gubitosi, "spinta su digitale, al lavoro per soci e per paese"

L'Italia deve crescere nel digitale "con uno sviluppo che non sia solo tecnologico" e che passa anche per la divulgazione: dal canto suo "come Tim faremo tutto il possibile" per raggiungere tale obiettivo. A sottolinearlo è l’amministratore delegato del gruppo telefonico, Luigi Gubitosi, che nel suo intervento alla relazione dell’Organo di vigilanza per la parità di accesso alla rete tlc spiega che Tim è un’azienda privata ma lavora anche per il bene del paese.

"Siamo una azienda privata e dobbiamo fare il bene dei nostri azionisti però - afferma il manager - faremo il massimo per stare al fianco del paese e aiutarlo a crescere nel digitale. Dobbiamo fare uno sforzo collettivo per risalire la classifica Ue che nel digitale ci vede nella parte medio bassa. Vorrei suggerire al governo di avere un obiettivo, vogliamo guadagnare 2,3 posizioni" in un anno.

"Mi è dispiaciuto -osserva l’Ad- che si sia cambiato il nome" del gruppo, "mi piaceva Telecom Italia con la presenza della parola Italia. Abbiamo una grandissima responsabilità verso il paese perché ci ha dato tanto e a cui abbiamo dato tanto", prosegue.

Tim è un'azienda profondamente italiana che pero' non dimentica come oggi la competizione nel settore si giochi a livello globale. "La nostra competizione con tutto il rispetto non è con player locali ma con Amazon, Google e Microsoft, con i quali a volte si possono anche stringere alleanze" avverte Gubitosi. Anche in Europa "si sta ragionando su progetti di ricerca insieme con altri partner" e il gruppo di tlc sta provando a collaborare anche assieme alla statunitense Verizon "con cui ci scambiamo esperienza e idee. Tim sembra grande ma e’ piccola, dobbiamo misurarci con questo scenario" conclude il numero uno dell'azienda.