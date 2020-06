L'export italiano continua a crescere

Il Rapporto Export del Polo SACE SIMEST, “Export Karma: il futuro delle imprese italiane passa ancora per i mercati esteri” conferma il ruolo cruciale dell’export per l’economia nazionale e tratto distintivo del fare impresa in Italia. Il quadro che ne esce è quello di un futuro ancora in crescita per l’export italiano nel 2019 e nel triennio successivo, nonostante le incertezze e le complessità degli scenari globali.