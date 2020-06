Conte: "Flat tax? Progetto non ancora a Palazzo Chigi"

(FOTOGRAMMA)

La flat tax sui redditi delle persone fisiche non sarà fatta in deficit. Lo assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera indirizzata all'Ue e visionata dall'Adnkronos. La riforma dell'imposta, si legge nella missiva, sarà realizzata ''fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022''.

Ma un progetto in tal senso sul tavolo di Palazzo Chigi ancora non c'è. A chiarirlo è il premier Giuseppe Conte, a margine del centenario dell’Oil. "Non discuto adesso come si farà la flat tax: un progetto di flat tax non è ancora arrivato a Palazzo Chigi" dice il presidente del Consiglio.