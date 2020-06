Big tech affondano in Borsa

(Afp)

Seduta disastrosa per alcuni dei colossi del settore Big Tech a causa delle voci su una serie di indagini antitrust, che in sintesi metterebbero sotto accusa alcune presunte pratiche monopolistiche nei diversi settori che potrebbero preludere a una frammentazione di queste maxi-società. Facebook ha chiuso a 164,15 dollari, perdendo il 7,51% mentre Alphabet, il titolo della holding che controlla Google ha lasciato sul terreno il 6,12% terminando a 1,038,74 dollari. Forte ribasso anche per Amazon che ha chiuso a 1,533,80 dollari, perdendo il 4,60%. Più limitato il calo di Apple che ha terminato a -1,01% a quota 173,30 dollari.