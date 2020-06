Mobilità sostenibile, si punta su mezzi elettrici e treni

Tram, mezzi elettrici e trasporti su ferro. Al convegno svoltosi a Roma e inserito nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, gli amministratori delle grandi città hanno illustrato le linee guida per la mobilità sostenibile. Esperti ed operatori hanno mostrato le opportunità offerte dalle innovazioni digitali anche nell’ambito della gestione del traffico. L’evento, promosso da Asvis, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, ha avuto come tutor Wind Tre.