Fs, più Frecce per l'estate sulla costa Adriatica

L’orario estivo di Trenitalia prevede per quest’anno ulteriori 190 fermate e, tra le cose, un potenziamento della costa adriatica. L’obiettivo è garantire una maggiore copertura fra i centri urbani del Paese e una concreta risposta alla forte domanda turistica stagionale.

Per la costa adriatica, ci saranno 46 Frecce nei week end estivi fino al 15 settembre con due Frecciarossa in più Milano-Ancona e due nuovi Frecciargento Bolzano-Ancona. Per tutta l’estate, sono previste sei fermate Frecciarossa in più a Riccione, di cui quattro nel fine settimana.

Con le Frecce in servizio sulla costa adriatica, tra Milano e Riccione il viaggio si riduce a due ore e nove minuti, tra il capoluogo lombardo e Ancona a tre ore e due minuti e tra Milano e Bari a sei ore e 45 minuti. La nuova rotta Frecciargento permette di raggiungere Ancona da Bolzano in quattro ore e 40 minuti.

Al sud, invece, dal 9 giugno, nel fine settimana e fino al 15 settembre, sono previste due nuove corse Frecciargento che fanno salire a sei i collegamenti tra Roma e Reggio Calabria, con la fermata aggiuntiva a Maratea per due corse, il sabato e la domenica.