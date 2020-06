Chiarini (Eni Gas e Luce): "Lavoriamo su nuove tecnologie e diversa cultura"

Anticipare il futuro puntando sulle nuove tecnologie e su una diversa cultura del consumatore. E' questa la sfida di Eni Gas e Luce secondo l’ad Alberto Chiarini. Su come superare il presente e costruire il futuro, se ne è discusso in occasione la presentazione la ricerca “Consumatori, associazioni e aziende: l’evoluzione dello scenario italiano” realizzata da Ipsos e presentata presso la sede Eni di Palazzo Mattei a Roma.

Per prima cosa, spiega Chiarini, "bisogna andare incontro alle esigenze dei clienti che stanno cambiando" superando, "il vecchio concetto di fornire esclusivamente gas e luce al cliente" ma entrando nelle case "con tutta una serie di servizi aggiuntivi che possano portare in un certo senso serenità domestica".

Non solo offerte e servizi, Eni gas e luce punta anche ad educare il cliente ad un utilizzo ottimale dell'energia. "Questo è quello che vediamo per il futuro, è una svolta sicuramente importante che sarà supportata anche dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e da una cultura diversa del consumatore che si sta affermando". Le nuove tecnologie saranno centrali, "si parla di intelligenza artificiale e machine learning", e il punto, spiega Chiarini, "sarà utilizzarle per facilitare la vita del cliente senza perdere il contatto umano che rimane molto importante. Il giusto mix tra queste due cose farà compiere il salto di qualità".