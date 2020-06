Salone Genova 2019, a quota 1000 espositori

(Fotogramma)

"Stiamo arrivando alla 59esima edizione, a livello nazionale e internazionale sono pochissimi gli eventi che contano questa longevità. E' un salone che, ereditando una 58esima edizione con 951 espositori e 174.610 visitatori, è il Salone Nautico più visitato del Mediterraneo, su un'area di 100mila metri quadri espositivi a terra e 100mila di specchio d'acqua". Lo ha spiegato Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico, oggi durante il lancio a Milano della kermesse che si terrà a Genova a metà settembre.

Per l'edizione 2019 "il 100% degli espositori dello scorso anno - ha sottolineato - ha confermato la presenza e con le nuove richieste sfioreremo i 1000". Per quanto riguarda i visitatori si punta a superare il record del 2018: "Ne aspettiamo tantissimi - conclude Campagna - come negli anni scorsi il dato, di anno in anno, è sempre stato incrementato".