Confindustria Digitale, entra Abie e si allarga alla Blockchain

(di Andreana d'Aquino)

Confindustria Digitale allarga il suo perimetro e annuncia l'ingresso nelle sue fila di Abie, l'Associazione italiana delle Blockchain. Da oggi, imprese e professionisti della filiera tecnologica fra le più dirompenti dei nostri giorni unisce le forze con la Federazione confindustriale guidata da Cesare Avenia e si innesta con le maggiori aziende di Informatica e delle Telecomunicazioni in Italia. Abie, che vede al vertice l'ingegnere elettronico Giuliano Pierucci, è la prima associazione nata nel nostro Paese della filiera Blockchain e dei Registri Distribuiti, ha aperto i battenti a fine 2017 ed è operativa dagli inizi del 2018. Obiettivo di Abie è promuovere lo sviluppo delle tecnologie basate su Blockchain e Distributed Ledger nei diversi settori e ambiti della società italiana, dall'Industria 4.0, all'IoT, dal Made in Italy alla Sanità all'Immobiliare. Nel raggio di azione di Abie anche il Process Management, l'identità digitale, il settore Fintech, il Crowdfunding e la Privacy.

Da oggi il percorso di Abie, e dei suoi oltre 100 associati , si rafforza con l'ingresso in Confindustria Digitale e si incrocia con le imprese della Federazione confindustriale che conta un volume di circa 250.000 addetti che realizzano un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di euro. Nella cornice di Confindustria Digitale sono attive infatti aziende di Informatica e delle Telecomunicazioni in Italia. La Federazione conta come soci effettivi Assotelecomunicazioni-Asstel, l'associazione della filiera delle imprese di Telecomunicazioni; Anitec-Assinform in rappresentanza dell’Information Technology e Consumer Electronics; Aiip, l'associazione degli Internet Provider. Aderiscono a Confindustria Digitale come soci aggregati la Tsp-Association che riunisce i Telematics Service Providers; Iab Italia Interactive Advertising Bureau; Abi Lab, centro di ricerca e innovazione per la banca. Il parterre ora vede anche l'Abie, associazione italiana delle Blockchain.

CESARE AVENIA- L’adesione dell’associazione Blockchain a Confindustria Digitale "testimonia il ruolo della Federazione come polo aggregatore delle realtà associative che stanno nascendo per cogliere le nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale offerte dalle tecnologie digitali". E' il presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia, a commentare così, all'Adnkronos, l'annuncio dell'ingresso di Abie nella Federazione confindustriale. Avenia sottolinea inoltre che "in questo modo si rafforza la capacità della Federazione di rappresentare, presso il governo, le istituzioni, la società, le istanze e le proposte per accelerare l’innovazione e la modernizzazione del Paese".

GIULIANO PIERUCCI - La confluenza dell'Associazione Italiana delle Blockchain in Confindustria Digitale "è un passaggio naturale, una scelta che definirei ovvia" perchè "fin dall'inizio la mission di Abie è fare incontrare le filiere delle Blockchain con le imprese italiane e l'ecosistema digitale del Paese". A sottolinearlo all'Adnkronos è il presidente di Abie, Giuliano Pierucci. "Dalla tokenizzazione", ovvero la conversione di un bene in un token digitale, "al Made in Italy alla contraffazione" sono "davvero grandi le potenzialità le tecnologie della Blockchain per l'industria e, argomenta Giuliano Pierucci, "in Confindustria Digitale imprese e professionisti della Blockchain sono in contatto con un contesto ottimale" per lo sviluppo digitale dell'Italia. L'imprenditore e fondatore di B2Lab argomenta che "ora la Blockchain è solo parzialmente sfruttata e serve rinsaldare la normativa ed il Dl Semplificazioni di febbraio scorso va in questa direzione perchè ha come 'ufficializzato', direi sdoganato la Blockchain nel nostro Paese" e si dice ottimista per il lavoro intrapreso dall'Agenzia per l'Italia Digitale "dalla quale adesso si aspettano le linee guida". Anche se, conclude Pierucci, "nell'audizione di AgId in Commissione Trasporti, a fine maggio scorso, sono emerse tematiche articolate" che "rischiano di frenare anche il processo di innovazione tecnologica della Pa".