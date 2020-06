Da Ft a Deutsche Welle, procedura Ue campeggia su siti internazionali

Dalla Gran Bretagna alla Germania, passando per la Francia, la Spagna fino alla Turchia la decisione della Commissione europea di avviare il primo passo della procedura sui conti italiani campeggia sui principali siti di notizie internazionali.

Il britannico 'Guardian' mette la notizia in apertura della rubrica 'Business Live' quella dedicata alle breaking news di giornata, titolando 'La Commissione Ue minaccia l'Italia con un'azione disciplinare sul debito'. Il giornale della City, il Financial Times, apre il sito con il titolo: 'Bruxelles avverte l'Italia di aver violato nel norme Ue'. Il caso Italia campeggia anche sui siti di altri quotidiani d'Oltremanica, come l'Express che titola: 'l'Italia verso la resa dei conti con l'Ue' soffermandosi sulla posizione della Lega la cui promessa di non "fermarsi davanti a nulla" "per impedire alla Ue di commissariare il bilancio" ha aperto il vado all'intervento disciplinare di Bruxelles.

'L'Ue colpisce l'Italia con l'avvio di un'azione disciplinare per le violazioni del budget' riporta ancora il sito dell'emittente tedesca 'Deutsche Welle', sottolineando che il procedimento contro Roma potrebbe "significare sanzioni senza precedenti e monitoraggio finanziario per la quarta maggiore economia europea". Ma la notizia campeggia anche in apertura de 'Les Echos'. 'Italia: l'aumento del debito giustifica una procedura disciplinare' titola la pagina web del quotidiano francese, con tanto di foto del commissario europeo agli Affari economici, il francese Pierre Moscovici. E ancora: 'La Commissione apre una procedura contro l'Italia per il debito', si legge sul sito dello spagnolo 'El Mundo'. E lo scontro con Bruxelles supera i confini dell'Ue e approda, tra gli altri siti internazionali, anche su quello della testata turca filo governativo 'Daily Sabah' che scrive : 'La Commissione Ue sollecita un'azione disciplinare contro l'Italia per l'alto debito'.