Piazza Affari chiude in rosso dello 0,36% a 20.155,73 punti nel giorno in cui la Commissione Europea ha ufficialmente dato il via alla procedura d’infrazione contro il nostro Paese. In calo il comparto bancario e quello energetico con l’eccezione di Saipem, che ha annunciato una nuova maxi-commessa.

In collaborazione con Money.it