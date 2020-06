Anche Lotito guarda con interesse a dossier Alitalia

(Foto Afp)

Claudio Lotito pronto a scendere in campo anche sul dossier Alitalia. L'imprenditore romano e presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito, infatti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, guarderebbe con interesse al dossier Alitalia. Sono giorni decisivi su questo fronte dopo che il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ha autorizzato, a maggio, la proroga al 15 giugno per la presentazione di un'offerta definitiva da parte di Fs. Le interlocuzioni, infatti, sono in corso per cercare l'investitore mancante acconto a Fs, Delta e al Tesoro.

"Non commento. Sono all'estero", così l'imprenditore romano Lotito interpellato proprio su suo eventuale coinvolgimento nel dossier della compagnia italiana.