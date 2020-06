Ad Eutelsat: "Satelliti pilastro per portare contenuti video a utenti"

(Foto Eutelsat)

Il satellite "rappresenta un pilastro fondamentale per il trasporto dei contenuti audiovisivi verso gli utenti finali". E' stato l’amministratore delegato di Eutelsat Italia, Renato Farina, a rilevarlo al Forum Europeo Digitale 2019 che si terrà oggi e domani presso il Real Collegio di Lucca. "La missione di Eutelsat -ha precisato Farina- è di mettere a disposizione la potenza dei satelliti unitamente ad un’esperienza ultra decennale sul fronte dell’innovazione per supportare i player del settore nell’aggiornamento della propria strategia alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici in tema di delivery".

Altissima qualità tecnica delle immagini, grazie al 4K e all’Hdr, ibridazione, piattaforme integrate, fruizione multiscreen sono "i principali ambiti dei processi in atto dove la tecnologia satellitare resta saldamente in primo piano al fianco di altre soluzioni" segnala Eutelsat anticipando i temi al centro dei vari panel durante il summit internazionale di Lucca di cui l'operatore satellitare è sponsor.

'Global connectivity, local delivery, effective new solutions' è il titolo dell’intervento di oggi del Vice Direttore Esecutivo per lo Sviluppo Commerciale di Eutelsat, Markus Fritz, mentre l'ad Farina parteciperà domani alla tavola rotonda su sfide e player del settore. Nel corso del dibattito, guardando soprattutto alle dinamiche italiane, si metterà a fuoco anche il ruolo del satellite in vista dell’imminente refarming della banda 700 Mhz che avrà, segnala Eutelsat, "conseguenze rilevanti per le emittenti televisive nazionali e locali".