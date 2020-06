Sblocca cantieri, sì del Senato

(AFP)

Il Senato ha approvato il decreto sblocca cantieri con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti. Prima del voto sull'intero decreto, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato all'unanimità l'ultimo emendamento, riferito alle scuole nei territori colpiti dal terremoto.

''Bene l'approvazione in Senato" scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Ora tocca alla Camera. Presto avremo tutti gli strumenti per far ripartire più rapidamente tanti appalti e per riavviare opere ferme o a rilento per decine di miliardi. Sosteniamo in modo concreto l'economia del Paese. Avanti così''.

SALVINI - "Siamo orgogliosi di offrire agli imprenditori e agli amministratori locali regole più semplici, efficaci e trasparenti - dice poi il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini -. Restano incomprensibili le critiche di chi vorrebbe burocrazie e procedure più complicate perché lì più facilmente trovano spazio corruzione e illegalità".