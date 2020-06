Bper ha presentato a L'Aquila nuovo modello di filiale

Bper Banca ha presentato ieri pomeriggio a L’Aquila, nei nuovi locali di Via XX Settembre, angolo Via Castiglione, l’Agenzia 1 rinnovata secondo il nuovo layout, volto a garantire un’esperienza ottimale di servizio, facilitando l’ascolto e favorendo il dialogo. Il nuovo design offre al visitatore un’esperienza coinvolgente, con un’identità fortemente caratterizzata secondo lo stile del nuovo brand: sono le risposte di Bper Banca alle richieste della clientela per garantire una migliore esperienza di servizio nei momenti chiave della relazione.

Si tratta di una filiale dalla struttura aperta che però assicura elevati standard di sicurezza, grazie all’utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche e alla significativa riduzione dell’impiego di denaro contante. All’evento hanno partecipato per Bper Banca il Responsabile della Direzione Territoriale Adriatica Guido Serafini, l’Area Manager Danilo Maurizio e il Direttore della Filiale Massimo Salutari insieme al suo team di collaboratori. Sono inoltre intervenuti il Vice Sindaco del Comune dell’Aquila, Raffaele Daniele, e il parroco Don Pino Del Vecchio.

“Oggi inauguriamo una sede ispirata al nuovo modello di filiale, la prima in città -ha spiegato Serafini-. L’Aquila è una piazza storica verso la quale è stata dedicata un’attenzione particolare. L’obiettivo è essere sempre più vicini ai nostri clienti e per questo abbiamo concepito una modalità innovativa di fruizione e relazione nel punto vendita. Il nuovo layout migliora l’esperienza dei clienti e introduce una nuova dimensione, in cui le persone si sentono subito accolte e guidate”.