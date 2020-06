Intracom Telecom apre sede Italia, partecipa a 'sfida 5g'

Un gruppo di tlc 'made in Greece' ma con una forte vocazione internazionale e da oggi pienamente operativo anche in Italia, con una filiale che già 'dialoga' con i nostri operatori. E' Intracom Telecom, fornitore globale di sistemi e soluzioni per le telecomunicazioni, che con un incontro presso l'ambasciata di Atene a Roma ha ufficializzato l'apertura della propria sede italiana che si inserisce nel quadro di una espansione nell'area del Mediterraneo.

Intracom Telecom Italia ha sede a Monza per il marketing, le vendite e il supporto del portafoglio completo del Gruppo che propone una offerta per l’area di accesso e trasmissione wireless, per software per le telecomunicazioni e soluzioni abilitanti per l’IoT e la Smart City. Nel nostro paese, ha ricordato l’a.d. del gruppo Mohamed Ahmed, Intracom "già aiuta molte imprese con tecnologie come il 5G" come ha confermato anche John Tenidis, Marketing Director del portafoglio di soluzioni wireless: "L'apertura di questa filiale rafforzerà ulteriormente la presenza del Gruppo in un mercato importante e in rapida crescita, la terza più grande economia dell'Unione europea. Intracom Telecom fornisce e supporta reti in Italia dal 2014, specializzandosi nel campo della connettività Internet Ultra-Broadband ad abbonati in aree residenziali rurali".

Ercole Rovida, Vice President Sales Iberia, Italy e LATAM, ha ammesso la sfida rappresentata dal "confronto con i giganti cinesi, ma grazie alla nostra capacità di differenziare i nostri servizi e alla nostra strategia di mercato, contiamo di ricavarci una nicchia anche nel loro campo d’azione". "Credo fermamente che siamo sulla strada giusta per promuovere ulteriormente i nostri prodotti e tecnologia, aggiungendo valore e competenza a nuovi mercati. Il nostro team locale di professionisti qualificati - ha concluso Rovida - risponderà alle esigenze dei clienti, preparandoli all'era del 5G e della trasformazione digitale".