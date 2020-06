La Nasa apre la Iss agli astronauti privati

(Foto NASA)

Si allarga la Space economy Usa. La Nasa ha infatti annunciato di volere aprire l'uso della Stazione Spaziale Internazionale ai viaggi commerciali e agli astronauti privati. L'annuncio dell'Ente spaziale statunitense è arrivato oggi ed il programma sarà attivo a partire dal 2020.

L'obiettivo, hanno spiegato dalla Nasa, è quello di far crescere una "economia spaziale molto robusta" mentre l'agenzia lavora all'esplorazione spaziale e su obiettivi di lungo termine come mandare uomini sulla Luna e su Marte.

La decisione della Nasa dimostra che l'agenzia spaziale statunitense è disposta a coinvolgere ancora di più i privati nelle attività in orbita per puntare a realizzare anche prodotti utili sulla Terra. "C'è molta attività nel settore commerciale" spaziale, ha detto Jeff DeWit, Chief financial officer della Nasa.

La Nasa ha già raccolto offerte e progetti dalle aziende per valutare la crescita potenziale di un'economia nell'orbita terrestre bassa e per stimolare al meglio la domanda privata di voli spaziali umani commerciali.