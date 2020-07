Alessandro Benetton: "Per Cortina 2021 gioco di squadra con Enit"

(Fotogramma)

"Cortina 2021 vuole essere la dimostrazione che il grande evento può fare la differenza, abbiamo preso spunto da Milano e da Torino dove i grandi eventi hanno fatto la differenza". Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021.

"Per fare questo ci vuole un gioco di squadra e vedere che un ente pubblico partecipa non può che fare piacere. L’Enit, avendo parecchie sedi nel mondo, - ha detto - si fa promotore di questa iniziativa e fa conoscere il nostro territorio in base al protocollo d’intesa siglato con noi e annunciato oggi".

"Mi auguro che sia solo l’inizio e che dopo il 24 giugno avremo un’ulteriore buona notizia" ha detto Benetton riferendosi alla decisione sulla candidatura di Cortina e di Milano per le Olimpiadi invernali del 2026 che avverrà a Losanna in quella data.