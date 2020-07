Arrivano voucher per acquisto smart tv

(Fotogramma)

Partiranno già a novembre i voucher per l'acquisto di smart tv, che saranno necessari dal 2022. E' l'annuncio che giunge dal consigliere giuridico per le Comunicazioni e l'innovazione digitale del Mise, Marco Bellezza, nel corso del suo intervento al convegno sulle Telco. "Abbiamo alzato i contributi presenti nella legge di Bilancio per i voucher per l'acquisto di smart tv che sono diretti ai cittadini che non potrebbero permettersi l'acquisto di nuovi apparecchi, quelli nelle fasce Isee 1 e 2. Saranno disponibili già dal mese di novembre - ha spiegato - seguendo il principio della neutralità tecnologica".