Cassette di sicurezza, cosa sono e quanto costano

La proposta l'ha lanciata a sorpresa Matteo Salvini dagli studi di 'Porta a Porta': far emergere i soldi fermi nelle cassette di sicurezza che sarebbero "centinaia di miliardi". "Con una nuova pace fiscale - ha spiegato il vicepremier e ministro - daremmo il diritto di utilizzarli, e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. Si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli". Poi, in mattinata, Salvini ha precisato: "Siamo al governo per togliere, non per aggiungere tasse. L'unico ragionamento in corso riguarda una 'pace fiscale' per chi volesse sanare situazioni di irregolarità relative, oltre che ad Equitalia, al denaro contante". Ma cosa sono le cassette di sicurezza? E come funzionano?

COSA SONO - Le cassette di sicurezza sono un servizio di custodia che gli istituti di credito offrono ai propri clienti e che consente di custodire all'interno di una cassetta vera e propria valori, documenti o oggetti preziosi garantendo un elevato grado di sicurezza. L'accesso al servizio viene di norma effettuato in stanze blindate, a volte presenti nel caveau delle banche, all'interno delle quali il cliente viene lasciato solo per effettuare in piena privacy le operazioni di immissione o di estrazione di oggetti e valori dalla cassetta.

COME FUNZIONANO - La cassetta di sicurezza è disciplinata dall'articolo 1839 del Codice Civile: "nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito".

QUANTO COSTANO - Con la cassetta di sicurezza al cliente è assicurato un elevato livello di privacy in quanto non è tenuto a dichiararne il contenuto. La banca non può quindi verificare cosa venga custodito nella cassetta di sicurezza del cliente, salvo alcune eccezioni, come ad esempio su ordine del giudice. Il costo di una cassetta di sicurezza dipende dagli istituti bancari e dalle dimensioni della cassetta e può variare dai 50 ai 200 euro l'anno, fino ad arrivare a 500 euro per quelle più grandi.