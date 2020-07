Ghedina: "Mondiali sci grande opportunità per Cortina e per Italia"

"Questi mondiali 2021 stanno portando non solo una boccata d’ossigeno in montagna ma sicuramente una grande opportunità in termini di legacy e di infrastrutture che serviranno poi all’evento". Lo ha detto il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, a margine dell’evento ‘Effetto Cortina al Maxxi di Roma sull’impatto dei mondiali sul turismo.

"Guardiamo con attenzione a quello che succederà tra due settimane perché Cortina - ha aggiunto - insieme a Milano concorrono per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 e quindi, questi due eventi, ovviamente sono le due occasioni importanti sicuramente per la nostra città e più in generale per la montagna veneta e la nazionale intera" ha concluso Ghedina.