Il Comitato Economico Finanziario del Consiglio ha aperto nella sua opinione un "piccolo spiraglio", uno "spazio negoziale" che il governo italiano dovrebbe sfruttare, per evitare una procedura per debito che sarebbe molto dannosa per il Paese. Lo sottolinea a Bruxelles Roberto Gualtieri, eurodeputato rieletto del Pd, già presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo.