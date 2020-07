"Io ex pilota e giocatore Lazio, Lotito può farla decollare"

(Fotogramma)

"Si dice che ci sono due modi per perdere soldi: con una squadra di calcio e con le compagnie aeree. Lotito è riuscito a far bene con la Lazio e sono certo che farà lo stesso anche con Alitalia". L'ex parlamentare di Alleanza Nazionale, ex giocatore della Lazio ed ex pilota, Luigi Martini, ha commento così all'Adnkronos l'offerta riservata di acquisto per la compagnia di bandiera, avanzata dal presidente del club biancoceleste, convinto che Lotito possa far decollare la compagnia aerea.

"Come manager non gli si può dire nulla -prosegue Martini, ex presidente del cda di Enav-, ha preso una Lazio che era di fatto fallita, portandola a essere una squadra che tutti gli anni gioca le coppe europee, uno dei pochi club con un bilancio sempre in attivo. Se farà così anche con Alitalia forse è la volta buona".