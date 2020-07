Una carta per andare in vacanza senza pensare al contante

Prenotare le vacanze con le carte è facile, sicuro e conveniente. L'estate si avvicina, è tempo di pensare alle vacanze e sono sempre più italiani a prenotarle online, molto spesso utilizzando le carte che si rivelano sicure, facili da usare e convenienti grazie agli sconti e alle offerte riservate di Iosi, il programma di servizi gratuiti riservati di Nexi, e in più la possibilità di pagare a rate secondo le proprie esigenze per non rinunciare a nulla con Easy Shopping.

Con Iosi plus travel si può prenotare la vacanza dei sogni direttamente online: basta andare sul sito e scegliere tra le offerte selezionate dai migliori tour operator. Diversi i vantaggi di Iosi plus travel: noleggio di auto e furgoni con Europcar con sconti fino al 13%; prenotazione crociere e traghetti con lo sconto del 7%; servizio parcheggi in aeroporto ParkingGo con sconto del 10%.

E ancora: pacchetti vacanza e weekend, villaggi e tour con gli operatori convenzionati con lo sconto del 10%; lo sconto è cumulabile con tutte le promozioni previste nella Collection. Per le offerte speciali last minute è previsto uno sconto del 5%.

Con Iosi plus travel si può prenotare hotel al mare, in montagna o presso strutture wellness e termali o pacchetti per tour esperienziali/enogastronomici con sconti fino al 70%; ben 70.000 hotel in più di 100 Paesi nel mondo a tariffe speciali. C'è poi il servizio di biglietteria aerea alle migliori tariffe di mercato e pacchetti volo+hotel, con possibilità di abbinare trasferimenti, tour guidati, escursioni, trasporto pubblico, ticket teatro ed eventi, ingressi ai musei.

Vacanze senza problemi di contanti con 'Easy Shopping', la funzionalità della carta di credito Nexi che permette di scegliere quando pagare gli acquisti, decidendo per ogni acquisto superiore ai 250 euro se pagare subito oppure in comode rate. I vantaggi offerti da Easy Shopping (attivabile via app, online o via call center) sono tanti: dalla possibilità di scegliere quando pagare ogni singolo acquisto, alla flessibilità di decidere il numero delle rate in cui frazionare la spesa, deciso anche in base alla disponibilità del plafond della carta di credito.

Senza dimenticare la riservatezza data dalla possibilità di aprire un piano rateale senza documenti e in autonomia, anche da casa, a 'zero sorprese', perché le commissioni fisse sono semplici e chiare e vengono indicate prima di aprire il piano rateale, e si possono estinguere in qualsiasi momento i piani rateali aperti, senza costi aggiuntivi.