"Lotito ti mette le ali", social scatenati

Il fotomontaggio di Osho (foto da Twitter)

"Volete fa lo stadio a Fiumicino. E noi se compramo direttamente Alitalia". E ancora: "Quando Inzaghi ti chiede di comprarli delle ali ma tu fraintendi". Claudio Lotito formalizza l'offerta per Alitalia. E i social non perdonano, bastonando senza pietà il presidente della Lazio che ieri, dopo i rumors su un suo possibile intervento, ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione dell'aviolinea.

Sui social impazzano fotomontaggi e meme del patron biancoceleste e dei velivoli decorati con la coccarda della Coppa Italia e 'Lotitalia' e 'Alazio', crasi tra Lotito e Alitalia. E ancora, ecco spuntare piccioni viaggiatori e paragoni tra il modulo 4-3-3 e il Boeing 747.

Persino Osho ha dedicato uno dei suoi fotomontaggi a Lotito che rivolgendosi a Inzaghi chiede: "O sai portà l'aereo?". Ma sono in tanti, tantissimi a graffiare via Twitter. "Se Trump è diventato presidente e se Lotito ha chance con Alitalia, il mio sogno di una vacanza su Marte non è così inverosimile" scrive un utente, mentre un altro gli fa eco: "Se la risposta è #Lotito vuol dire che abbiamo sbagliato la domanda".

E mentre qualcuno parafrasa lo spot di un celebre energy drink "Lotito ti mette le ali" e in molti fanno appello al numero uno della Lazio per "pagare il biglietto per le trasferte", c'è anche chi nota ironico: "Arriverà anche il momento dei due liocorni". Non manca infine chi spezza una lancia a favore di Lotito: "E' il primo imprenditore serio che si avvicina ad Alitalia da decenni - cinguetta un utente -. Siete troppo abituati ai mega dirigenti parassiti se fate ironia sul sor Claudio"