Scholz, i minibot non hanno senso neanche per l'Italia

"I minibot? Non ci saranno. Non hanno senso neppure nella prospettiva dei paesi che ne stanno parlando". E' la netta risposta data da Olaf Scholz, ministro delle Finanze tedesco, rispondendo ai giornalisti al suo ingresso all'Eurogruppo. Scholz, sempre in chiaro riferimento all'Italia, ha aggiunto che "in Europa tutti hanno compreso come stanno procedendo le cose: ci sono regole da rispettare, regole che sono sensate". "Certo - ha concluso - tutti pensano che alla fine vada trovata una soluzione" in merito al rischio di proceduta di infrazione per l'Italia ma tutti sono anche d'accordo sul fatto "che le regole non sono solo pezzi di carta ma sono un qualcosa che ha una propria ragion d'essere".