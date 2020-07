Tria: "Mai stato contrario alla flat tax"

(Afp)

"Io in passato ero favorevole alla flat tax. Bisogna vedere le compatibilità, ma non sono mai stato contrario alla flat tax". Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a Lussemburgo a margine dell'Eurogruppo. Si può fare in deficit? "Bisogna vedere quando - risponde -, in questo momento gli obiettivi di deficit sono quelli: già un deficit è previsto".

Il ministro dell'Economia ha poi smentito, attraverso una nota, le indiscrezioni sulle tensioni con il vice premier Matteo Salvini al vertice di ieri sulla procedura Ue. "La lettura dei giornali di stamattina ha destato il mio più grande stupore", afferma Tria. "Nessuna lite con il ministro Salvini sulla flat tax", si aggiunge nella nota. "Nessuna tensione. Nessuno si è alzato dal tavolo sbattendo porte. Al contrario il ministro Tria è uscito dalla riunione di ieri insieme al vice premier, ciascuno diretto a rispettivo ministero".

"Mi chiedo chi diffonde e da dove vengono queste notizie del tutto destituite di fondamento che vengono passate alla stampa. Con un interrogativo: cui prodest?", conclude il ministro.

E sul caso interviene anche Salvini: "Con Tria - spiega - è andata bene, l'ha detto perfino Tria. Sui giornali si leggono tante stupidaggini", taglia corto.