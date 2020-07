Ftse Mib poco mosso, il mercato boccia Sarri

Sostanziale parità per il paniere principale del listino milanese, che ha terminato gli scambi a 20.626,42 punti, +0,07% sul dato precedente. Acquisti su FCA (+0,9%) in scia dei rumor sulla ripresa delle trattative con Renault e segno meno per le azioni Juventus (-3,41%) dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore, che sarà Maurizio Sarri. Spread stabile sotto 254 punti base.

In collaborazione con Money.it