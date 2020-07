Zafarana: "Contrasto a evasione core business Gdf"

(Fotogramma)

"Il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale continua a rappresentare il core business della Guardia di Finanza. Lo facciamo concentrando la nostra attenzione sui fenomeni evasivi ed elusivi, soprattutto se di matrice internazionale". Lo ha detto il Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Zafarana, al Tg1. I controlli della Guardia di Finanza per il contrasto all'evasione fiscale, ha spiegato Zafarana, vengono svolti "attraverso analisi di rischio e di contesto che ci permettono di andare un po' a colpo sicuro, cioè di evitare controlli generalizzati nei confronti della massa dei contribuenti ma cercando di colpire chi non rispetta le regole".

"Siamo impegnati su più fronti - ha aggiunto - perché la Guardia di Finanza concentra la sua attività sia nel contrasto all'evasione fiscale sia sul versante della spesa pubblica, cioè delle uscite di bilancio, sia per tutelare il mercato dei capitali e il mercato dei beni e dei servizi dalle infiltrazioni della criminalità economica". "In questi anni - ha detto il Comandante Generale della Guardia di Finanza - abbiamo fortemente incrementato l'attività di contrasto alla criminalità economica con particolare attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico sano del nostro Paese".

Zafarana ha poi espresso tutta la sua "gratitudine ai 60mila finanzieri che ogni giorno lavorano in Italia, per lo straordinario impegno che mettono nelle cose che fanno, l'encomiabile senso del dovere, l'ammirevole spirito di sacrificio e per la competenza tecnico-professionale che sono in grado di esprimere in ogni missione che viene loro affidata".