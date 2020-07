Italia Economia TV n. 25 del 19 giugno 2019

1. MADE IN ITALY: Enit, Cortina 2021 è grande opportunità per destinazione montagna 2. IL SERVIZIO: La rivoluzione digitale guida anche le risorse umane 3. INNOVAZIONE: Dogane, al via progetto digitalizzazione procedure nei porti 4. LA FINESTRA SUI MERCATI: mercati e crescita nelle mani delle banche centrali 5. 120 SECONDI DI NOTIZIE: - Alitalia. Più tempo per salvare Alitalia. - Fisco. Ad aprile aumentano le entrate tributarie del bilancio dello Stato. - Lavoro. Il salario minimo di nove euro lordi l'ora sarebbe un esborso insostenibile per le imprese. - Rinnovabili. In Italia arriva dal sole il 20% dell’energia elettrica verde. - Food. Più tempo trascorso dagli italiani fuori casa e grande successo per i programmi di cucina in Tv. - Banche. I ricavi delle banche sono stabili nel 2018 ma il taglio sul costo del lavoro vale 2,2 miliardi di euro. 6. PROMETEO TV: 1. La spesa? Gli italiani la vogliono etica e responsabile 2. Raccolta Raee, i target Ue restano lontani