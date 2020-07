Il fatto che lo spread Btp-Bund cali "fa piacere", perché "favorisce l'intero sistema economico" italiano. Un differenziale elevato tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi "non ci agevola". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Ma l'eventuale procedura per debito, sottolinea, "non è collegata al livello dello spread".