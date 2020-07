Nel mondo 22 milioni di 'Paperoni'

Foto di repertorio (Fotogramma)

Continuano a crescere i milionari, anche se più lentamente rispetto al passato e con maggiore tendenza alla geolocalizzazione. Stando alla società di consulenza aziendale Boston Consulting Group (BCG), rispetto al 2017 l'incremento di individui che detengono un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari di ricchezza finanziaria personale sono infatti cresciuti del 2,1%, su base annua, raggiungendo i 22,1 milioni di individui. Questo gruppo detiene attualmente il 50% delle attività finanziarie personali a livello globale. Due terzi dei milionari vivono negli Stati Uniti; seguono la Cina (1,3 milioni di economie domestiche), il Giappone (1,1 milioni) e la Svizzera (0,5 milioni).

L'Italia figura al nono posto nel mondo per numero di milionari, con 5 mila miliardi di ricchezza finanziaria personale, cifra che entro il 2023 potrebbe toccare i 5,6mila miliardi di dollari. Se si passa a esaminare la graduatoria dei Paesi con più persone dotate di un patrimonio di oltre 100 milioni, i cosiddetti super ricchi, il nostro Paese si colloca invece in quinta posizione (1.700 individui), con Gran Bretagna, Francia, Canada e Germania (0,4 milioni ciascuno).

Tuttavia secondo gli autori della ricerca, che hanno interrogato gestori patrimoniali in 97 paesi, la situazione dovrebbe fortemente cambiare nei prossimi anni: in Asia il numero dei milionari dovrebbe aumentare del 10% entro il 2023, seguita da Africa al 9,8% e l’America Latina al 9,1%. In Europa occidentale la crescita si fermerebbe al 4,5%. A livello mondiale, dal 2018 al 2023, il numero dei milionari dovrebbe attestarsi a 27,6 milioni.