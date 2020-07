Bper riceve premio 'Miglior piano innovazione' Welfare awards

Nell'immagine: Andrea Prandi, primo a destra, Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali e Welfare di BPER Banca, ritira la targa

Bper Banca ha ricevuto il premio per il 'Miglior Piano Innovazione' ai Welfare Awards 2019, iniziativa che si è tenuta nei giorni scorsi alla Triennale di Milano e organizzata da Easy Welfare Group, società specializzata nella gestione ed erogazione di servizi a favore dei dipendenti, con oltre 550 aziende clienti di diversi settori e dimensioni.

Bper Banca, si legge in una nota, si è "distinta nel panorama italiano per l’innovazione delle sue iniziative in ambito Welfare, tema ritenuto sempre più strategico per le Risorse Umane, e per i tool inseriti a Portale, a corollario del Piano Welfare, quali il 'My Total Welfare'".

"Siamo assolutamente soddisfatti di veder riconosciuto il nostro impegno in favore dei lavoratori. In particolare l’aspetto dell’innovazione premia lo sforzo focalizzato nell’offrire ai nostri colleghi un servizio sul nostro Portale, facile da utilizzare e aggiornato con nuovi strumenti e convenzioni", ha affermato Giuseppe Corni, Responsabile della Direzione Risorse Umane di Bper Banca. "Abbiamo sviluppato un progetto di comunicazione interna che ha avuto riscontri molto positivi e che mette in evidenza l’offerta di beni e servizi concepiti per soddisfare le differenti esigenze di ogni singola risorsa. Continuiamo a investire sul welfare e sull’innovazione, certi che questa sia sempre la direzione giusta", ha concluso.