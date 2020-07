Navigator, due candidati per ogni posto

(Fotogramma)

Due candidati per ogni posto da navigator. E' di 5.960 la rosa di candidati che risultano vincitori o idonei secondo il punteggio conseguito con le 100 risposte al test della selezione per diventare navigator, che ha visto partecipare complessivamente 19.582 persone pari al 36,33% degli iscritti attesi. "Percentuale migliore delle aspettative - sottolinea una nota di Anpal Servizi - visto che sia la società incaricata della selezione che Fiera di Roma registrano generalmente tassi di partecipazione intorno al 30% per questo genere di concorsi". Anpal Servizi comunicherà nei prossimi giorni i dettagli sui vincitori in ambito provinciale.

La tre giorni di prove selettive indetta da Anpal Servizi per individuare i 2.980 profili idonei a supportare i centri per l’impiego di tutta Italia nelle attività previste dal reddito di cittadinanza, ha visto la partecipazione in prevalenza di donne, trenta-quarantenni, con laurea per lo più in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia) che hanno risposto a quesiti che andavano dalla conoscenza del reddito di cittadinanza e delle materie riguardanti il mercato del lavoro, alla cultura generale, marketing, economia aziendale.