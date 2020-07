Scoperti 13mila evasori totali

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Da gennaio 2018 nel contrasto all’economia sommersa sono stati individuati dalla Guardia di Finanza 13.285 soggetti sconosciuti al fisco (evasori totali), che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di Iva. Inoltre, sono stati verbalizzati 8.032 datori di lavoro per aver impiegato 42.048 lavoratori in “nero” o irregolari. Ammontano complessivamente a 5.247 gli interventi nel settore delle accise, che hanno portato al sequestro di oltre 6.200 tonnellate di carburante oggetto di frode, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 301.346 tonnellate.

"L'evasione fiscale, il riciclaggio, la corruzione, l'azione della criminalità nei mercati anche finanziari, lo sperpero del denaro pubblico sono fenomeni tra loro interdipendenti in grado minare sviluppo ordinato ed equilibrato delle dinamiche di mercato", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel suo intervento alla cerimonia per il 245° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.