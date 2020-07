Lamborghini lancia concorso per donne under 30

(Fotogramma)

Lamborghini, brand di automobili di lusso, lancia un progetto dedicato alle donne under 30. Si tratta del 'Future Fab. innovation & transformation award', un concorso rivolto a giovani donne under 30, che potranno candidarsi sul sito entro il 14 ottobre 2019. Il concorso premierà tre donne per ciascuna delle tre categorie previste: tecnologia, sostenibilità e arte.

Sostenibilità: per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti. Arte e design: per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti, performance. Tecnologia: per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici.

Il concorso, oltre a offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini fab (female advisory board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale.