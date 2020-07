"Di Maio non mollare", il grido degli operai Whirlpool

'Di Maio non mollare, Di Maio non mollare'. Non potrebbe essere più esplicito lo slogan scandito tra fischi e tamburi dal foltissimo presidio dei lavoratori Whirlpool del stabilimento di Napoli all’indirizzo del vicepremier che a breve avvierà il nuovo confronto con la multinazionale americana sul futuro del sito campano. Un incontro, a 15 giorni dall’ultimo, che vedrà la presenza al tavolo con il governo non solo dell’Ad di Whirlpool Italia Luigi la Morgia ma anche del presidente Emea del gruppo, Gilles Morel.

Alte le aspettative dei lavoratori dopo l’ultimatum del governo al gruppo e la conferma di Whirlpool dell'intenzione di non chiudere il sito, a cui è legata la sorte di oltre 430 operai, assicurando di lavorare piuttosto per una continuità produttiva. In cosa questo si tradurrà lo si vedrà a conclusione dell’incontro presieduto dal ministro Luigi Di Maio e al quale partecipano i segretari nazionali di Fim Fiom e Uilm.