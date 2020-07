Italiaonline, Giacchi: "Così insegniamo strategie digitali a imprese"

(Fotolia)

Workshop dedicati a professionisti e a Pmi per imparare a destreggiarsi al meglio nelle strategie di comunicazione digitale. A lanciarli per i propri clienti è Italiaonline sulla base di dati che vedono oggi un terzo delle aziende in Italia senza un sito. Ed è lo lo stesso Ceo di Italiaonline, Roberto Giacchi, a spiegare il senso di questa iniziativa. ''Utilizzare il web per una piccola e media impresa -dice- significa quello che una volta voleva dire farsi trovare sulle pagine gialle o nelle directories che venivano usate, significa esistere, significa essere presenti e dare un canale di accesso facile ai clienti e un canale di accesso ai servizi di questa impresa".

Il digital è "il new normal per chi fa un’attività di business nel nostro paese. Il punto di forza sta proprio nella rete digital di vendita che è il nostro amplificatore sul territorio ed è in grado di dare le giuste soluzioni per le esigenze delle piccole e medie imprese nelle varie dimensioni esistenti".

Adottando soluzioni digitali si possono ottenere vantaggi in termini di sviluppo del business e per creazione una base di clienti più ampia. Il mercato digital in Italia è sempre in crescita e spesso si parla di internet e di digital come "un qualcosa che debba arrivare o debba accadere, in realtà il digital è già qui. Oggi ancora un terzo delle aziende in Italia non sono dotate di un sito e questo numero tenderà a ridursi sempre di più. Solo poco meno di un terzo già svolge attività di digital marketing, questa attività è un’attività che è destinata ad aumentare". Conclude Roberto Giacchi.