Mercatone Uno, arriva la cassa integrazione

(Fotogramma)

Via libera alla cassa integrazione straordinaria per 1.824 lavoratori di Mercatone Uno : lo annuncia il ministero del Lavoro in una nota. Il trattamento sarà erogato, previa verifica dell’inquadramento aziendale da parte dell’Inps, per il periodo che va dal 24 maggio 2019 al 31 dicembre 2019. A prevederlo è il decreto direttoriale emanato ieri dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con il medesimo decreto direttoriale, inoltre, l’Inps è autorizzato a “provvedere al pagamento diretto del trattamento”.

"Con il Decreto direttoriale del 26 giugno, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce una tempestiva risposta alla crisi che ha colpito la catena commerciale", sottolinea il dicastero. "A distanza di un mese dallo scoppio della crisi che ha colpito la Mercatone Uno, una prima concreta risposta è arrivata con la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria a favore dei 1.824 lavoratori impegnati nelle 56 unità produttive dalla catena commerciale".

"Il percorso per arrivare alla corresponsione della Cigs era stato immediatamente attivato", ricorda ancora il ministero, "presso i dicasteri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico, fin dalle prime ore successive allo scorso 25 maggio. La vicenda, infatti, è stata seguita dal governo con la massima attenzione, in prima persona dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Prima del decreto di ieri, erano già stati nominati i nuovi commissari governativi a cui è stata riaffidata l’amministrazione straordinaria dell’azienda".