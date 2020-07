Piazza Affari chiude il primo semestre con un rialzo, acquisti sul BTP

Con oggi si chiude il primo semestre del 2019; sei mesi che hanno rivelato un clima costruttivo sui mercati finanziari internazionali nonostante le numerose fonti di incertezza che potrebbero culminare nella due giorni del G20 che ha preso il via oggi ad Osaka. Piazza Affari non fa eccezione ed oggi l’indice FTSE Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,59% a 21.234,79 punti. Fra i titoli migliori oggi si fa largo Juventus FC che chiude con un rialzo del +2,50% a 1,478 euro. Durante la giornata si sono registrati acquisti sostenuti sui Btp che hanno fatto scendere lo spread BTp-Bund a 240 punti base, in ribasso di 5 punti.

In collaborazione con Money.it