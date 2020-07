Inps, primo giorno per 3.000 funzionari, il benvenuto di Bongiorno e Tridico

(Foto Adnkronos)

Il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il presidente dell'Inps Pasquale Tridico hanno salutato gli oltre 3.000 nuovi consulenti della protezione sociale che oggi hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con l'Inps. Si tratta della prima infornata di 3.009 funzionari, selezionati con un concorso pubblico, alla quale entro il 2019 ne seguirà una seconda di 498 idonei, che porteranno a un totale di 3.507 le assunzioni nei ruoli del personale area C (posizione economica C1).

"La mia sollecitazione è di interpretare il vostro ruolo non solo con la mente ma anche con il cuore. Non guardate l'orologio ma guardate gli obiettivi", ha detto Bongiorno rivolgendosi a una folta rappresentanza di neo assunti che hanno affollato la grande sala Mancini e altre sale della Direzione generale dell'Inps a Roma, oltre a tutti gli altri che hanno seguito in diretta video, dalle varie direzioni regionali dell'Inps, il convegno di accoglienza "Nuove energie che accompagnano il welfare degli italiani". "Molti di voi sono giovani e credo che oggi si attua l'inizio di un percorso che è di ricambio generazionale" ha detto Bongiorno.

"Noi non facciamo solo previdenza ma anche protezione sociale, - ha spiegato Tridico - serviamo anche l'utenza debole. Come dico sempre ai miei dirigenti 'siate generosi con i deboli e forti con i forti', perché si dà o non si dà una prestazione su atti burocratici e freddi. Ma l'Inps è il braccio armato dell'Articolo 3 della Costituzione, ovvero deve garantire l'uguaglianza e implementare la coesione sociale". E proprio con la lettura dell'Art. 3 della Costituzione suggellata dall'inno di Mameli, Tridico ha concluso la prima sessione del convegno.