Fb, nel post il vip 'spiega' come arricchirsi ma spunta raggiro

di Laura Valentini

Un fantasma si aggira su Fb: è quello di un sedicente programma di trading automatico in criptovalute che viene contrabbandato per il segreto della ricchezza di persone famose. La formula ricorrente è quella di un post che racconta come il vip in questione (le foto ritraggono Flavio Briatore, ma anche Zucchero, Tiziano Ferro o piu' di recente Mahmoud) abbia svelato ad una trasmissione televisiva come ha fatto a diventare ricco o come ha centuplicato i propri guadagni.

I post appaiono su siti che si definiscono 'sponsorizzati' e i cui nomi cambiano sempre, spesso senza nessuna coincidenza con un profilo reale che sulla carta esiste ma si occupa di tutt'altro. Nel post si rinvia a siti con lo stesso nome oppure diversi su cui viene raccontata la storia: a volte si citano interviste (in realtà mai avvenute) rilasciate dai protagonisti a programmi popolari della tv, mentre altre volte il successo del programma di 'trading online' in criptovalute o bitcoin è attribuito al vip di turno direttamente, senza 'intermediazioni' di volti noti della televisione.

Il comune denominatore è la presenza dei post su Facebook nonostante il social abbia promosso da tempo una massiccia offensiva contro i fake e nonostante alcuni dei gruppi editoriali cui fanno capo le testate citate nei post abbiano avviato procedimenti legali. Per quanto riguarda Mediaset, chiamata in causa con le false rivelazioni che sarebbero state fatte nel programma di Barbara D'Urso su Canale 5 'Pomeriggio cinque' o a 'Verissimo' o con il logo di testate giornalistiche come TgCom24, fonti confermano all'Adnkronos "di aver avviato tutte le procedure legali a tutela dell'azienda e dei protagonisti"

"Ecco come funziona il sistema: dopo che l'utente ha effettuato il primo deposito (solitamente 250 EUR o equivalente in USD), - si legge in uno dei post di questo tipo pubblicati su Fb - la piattaforma di trading inizia immediatamente a negoziare in modo completamente automatico . Utilizzando una combinazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, la piattaforma offre agli utenti il momento migliore per comprare e vendere Bitcoin in modo economico, massimizzando i profitti" si legge ancora nel post che può indurre in tentazione gli utenti meno avvertiti.

In alcuni casi non c'è il vip che svela i suoi 'segreti' finanziari ma si punta direttamente su un titolo ad effetto: 'Il governo italiano scosso dalla scoperta del nuovo sistema bancario sotterraneo'. Ecco l'inizio del post che lascia pochi dubbi sulle intenzioni truffaldine: "Un uomo ha messo appena 250 Euro in questo nuovo conto bancario segreto... E lo ha visto lievitare ad oltre 886.000 Euro".