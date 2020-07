Shipping: gruppo Onorato, rinnoviamo impegno e vicinanza a Genova

Il gruppo Onorato punta su Genova e rinnova, dopo i mesi difficili del post ponte Morandi, l'impegno nel legame con il territorio. L'occasione per ribadirlo è stata la Genoa Shipping Week, per fare il punto su competitività e prospettive di sviluppo. Buone le aspettative per l'avvio della stagione estiva, con anche novità sul fronte del marketing con una campagna per la ricerca di influencer per testare l'eccellenza a bordo delle navi del gruppo.