Crowdfunding da record in Italia, in 6 mesi raccolti 25,4 mln

Dario Giudici Ceo di Mamacrowd

(di Andreana d'Aquino) - Continua a crescere in Italia il fenomeno dell'equity crowdfunding, la nuova forma di investimento che consente ad una 'folla' (crowd) di investitori di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese. Nei primi sei mesi del 2019, dal 1 gennaio al 30 giugno, nel nostro Paese sono state finanziate 65 campagne sulle 9 piattaforme più attive del Paese, e raggiunti 25,4 milioni di euro in termini di raccolta. Stando all'analisi di crowdfundingbuzz.it quello dell’equity crowdfunding è dunque un fenomeno che "continua a registrare una forte attenzione a livello nazionale".

Il fenomeno, osservano gli analisti, si sta imponendo, con sempre maggiore autorità, come innovativo modello di raccolta di capitali dedicato alle aziende in cambio di quote societarie, permettendo anche ai privati di diventare facilmente investitori. Tirando un po' di somme, gli analisti di crowdfundingbuzz.it rilevano che dal 2014 ad oggi si parla di 258 campagne chiuse con successo e 80,8 milioni di euro di capitale raccolto. "L'apertura del 2019 fa ben sperare per il futuro" commenta all'Adnkronos Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd, la piattaforma che ha registrato una raccolta record - da gennaio a giugno - di 7,1 milioni di euro complessivi, pari al 28% dell’intero mercato coinvolgendo quasi 3.000 investitori.

Giudici evidenzia che "il primo trimestre ha segnato un nuovo record per l’equity crowdfunding in Italia e il secondo trimestre si sta confermando con ottimi numeri" e sottolinea che "sta crescendo anche il numero di campagne con taglio di raccolta superiore al milione di euro dimostrando che lo strumento si sta consolidando sempre di più come opportunità per aziende mature con necessità di capitali anche importanti". Complessivamente, argomenta, si tratta di un fenomeno che sta registrando almeno un raddoppio dimensionale ogni anno e ci attendiamo lo stesso tasso di crescita anche per il 2019". Secondo il Ceo di Mamacrowd, inoltre, "si sta creando uno scenario in cui le aziende che vengono finanziate appartengono a settori molto differenti tra loro".

Dopo una prima fase in cui le prime aziende che si affacciavano all’equity crowdfunding erano principalmente startup del settore digitale, Giudici sottolinea che "abbiamo assistito ad una evoluzione che ha visto anche aziende più tecnologiche provenienti dal mondo del cleantech, del medicale, del fintech, estendendosi anche a Pmi più tradizionali" ed i dati lo dimostrano. Nel primo semestre dell'anno il record assoluto di raccolta è la campagna di StartupItalia, il progetto che trasformerà la media company in una rampa di lancio per l’innovazione e le startup ha infatti raggiunto 2 milioni di euro in soli due mesi e infine chiuso con 2,7 milioni di euro di adesioni, raggiungendo il 570% di overfunding e il record di aderenti coinvolti in un’unica campagna: 2261.

Grazie ai fondi ottenuti e ad una joint venture con Marco Montemagno, StartupItalia creerà un grande hub dedicato all’innovazione, alle professioni del futuro e alla nuova imprenditoria in Italia. Da record anche la campagna su Mamacrowd di Green Energy Storage (Ges), la startup dell’efficienza energetica che ha sviluppato un sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili basato sul chinone, che ha superato i 2,1 milioni di euro di adesioni. Inoltre, i fondi raccolti nel primo semestre 2019 vanno ad aggiungersi al milione di euro ottenuto con la prima campagna realizzata da Ges nel 2017. Con 3 milioni di euro totali, Ges si conferma infatti come la società che ha raccolto il maggiore ammontare sul mercato in Italia grazie all’equity crowdfunding di Mamacrowd.

Milionaria è stata anche la campagna di Epicura su Mamacrowd. Il primo poliambulatorio digitale in Italia che permette di prenotare in modo semplice e tempestivo visite mediche e socio-assistenziali nel luogo e all’orario preferito dal paziente, ha raccolto 1 milione di euro. L’operazione è stata guidata da importanti gruppi di business angel e fondi di investimento quali Club degli Investitori, LVenture Group, Club Acceleratori e Boost Heroes. Tra le altre campagne chiuse con successo nel primo semestre 2019 di Mamacrowd figurano Rentopolis, il property management per immobili e strutture di pregio che ha raccolto 300.000 euro (304% di overfunding); SmartMicroOptics, lo spin off dell'Istituto Italiano di Tecnologia che sviluppa lenti per trasformare smartphone e tablet in macro o microscopi digitali portatili, ha raggiunto 250.000 euro di adesioni (367% di overfunding).

E ancora. Eattiamo, la startup che porta la cucina made in Italy nel mondo con il 224% di overfunding ha conquistato gli investitori e raccolto 223.247 euro. Inoltre, lo skateboard elettrico pieghevole Linky ha raccolto 129.438 euro con il 197% di overfunding; Inkdome, l'algoritmo di matching profilato tra utenti e tatuatori, ha chiuso con 113.000 euro (141% di overfunding). Homeero Building, la piattaforma innovativa per la gestione di condomini, retail e centri commerciali, ha raggiunto 110.000 euro (138% overfunding) ed infine Smartphoners, la prima app che premia i comportamenti virtuosi e responsabili alla guida, ha conquistato in equity crowdfunding 82.000 euro (103% overfunding).