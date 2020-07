Alitalia, entro il 15 offerta vincolante

Il consorzio acquirente dovrà presentare entro il prossimo 15 luglio l’offerta vincolante per gli asset di Alitalia e dopo inizierà, come risaputo, la discussione sul piano industriale della newco assieme alle sigle sindacali. Un piano industriale che dovrà dare rilancio alla compagnia aerea e garantire la tutela dei livelli occupazionali. E' quanto si legge in una nota del Mise diffusa al termine dell'incontro con i sindacati. La riunione è stata presieduta dal ministro Luigi Di Maio. Presenti, i commissari straordinari dell’azienda, i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Duringon e la Regione Lazio.

Il consorzio sarà composto per il 35% circa da Ferrovie dello Stato, per una quota tra il 10 e il 15% dall’americana Delta e per una quota approssimativamente intorno al 15% dal Mef. E’ stato inoltre reso noto che il quarto player che andrà a completare il consorzio acquirente dovrebbe essere individuato tra coloro che hanno già presentato ufficiali manifestazioni d’interesse quali, al momento, il Gruppo Toto, l’imprenditore Claudio Lotito, German Efromovich (Avianca), ma anche tra altri soggetti che in questi ultimi giorni potrebbero far pervenire il loro interessamento. È stato ribadito il fatto che Atlantia non ha presentato alcuna manifestazione d’interesse.