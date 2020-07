Niente procedura d’infrazione per l’Italia: Piazza Affari al top con le banche

Non ci sarà nessuna procedura d’infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia: così ha deciso Commissione Europea riunita oggi a Bruxelles. In questo quadro Piazza Affari ha festeggiato e il Ftse Mib di Milano ha chiuso in rialzo con un sonoro +2,40% a 21.905,34 punti, il miglior indice di giornata per distacco. Il rendimento del BTP è sceso a 1,67%, minimo da dicembre 2017, e lo spread contro il Bund viaggia vicinissimo ai 200 punti base.

In collaborazione con Money.it