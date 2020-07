Gpl, giro di ribassi

(Fotogramma)

Giro di ribassi per il gpl, fermi benzina e gasolio. In altalena le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ipha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl, Q8 di due.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1592 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,599, pompe bianche 1,573), diesel a 1,478 euro/litro (+1, compagnie 1,485, pompe bianche 1,458); benzina servito a 1,717 euro/litro (+1, compagnie 1,758, pompe bianche 1,623), diesel a 1,610 euro/litro (+1, compagnie 1,653, pompe bianche 1,508); gpl self service a 0,611 euro/litro, servito a 0,628 euro/litro (-1, compagnie 0,636, pompe bianche 0,617), metano self service 0,994 euro/kg, servito a 0,995 euro/kg (invariato, compagnie 1,005, pompe bianche 0,985), Gnl 0,954 euro/kg (compagnie 0,971 euro/kg, pompe bianche 0,942 euro/kg).

Queste le medie dei prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,692 euro/litro, servito 1,887 euro/litro, gasolio self 1,584 euro/litro, servito 1,803 euro/litro, Gpl 0,726 euro/litro, metano 1,104 euro/kg, Gnl 0,974 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 424 euro per mille litri (+3), diesel a 434 euro per mille litri (-2, valori arrotondati).