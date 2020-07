Menarini: "Grandi progetti di crescita, anche in Usa"

(Fotolia)

"Menarini ha dei grandi progetti di crescita e di espansione internazionale. Vogliamo, ad esempio, entrare negli Stati Uniti da player importanti del mercato". Lo ha detto Ennio Troiano, direttore Corporate delle Risorse Umane di Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze durante la cena di gala della XXIII edizione del Premio Internazionale Fair Play-Menarini.

"Stiamo investendo tanto in ricerca, in particolare in ricerca oncologica - ha sottolineato Troiano - ed i nostri ricercatori per noi meritano il premio ‘Fair play’ ogni giorno perché non hanno scorciatoie, non hanno possibilità di mentire o di raggiungere un risultato diverso, se non rispettando le regole, seguendo quello che è un po' la loro etica lavorativa, e riuscendo a dare sollievo ai pazienti che hanno bisogno di farmaci".